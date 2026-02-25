Путин похвалил цифровизацию в Москве

Москва заняла лидирующие позиции по уровню цифровизации благодаря внедрению платформенных решений. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин, выступая на Форуме будущих технологий в Москве. По словам политика, следующее подобное мероприятие можно полностью посвятить вопросам цифровых платформ.

«Уже сейчас они служат учёным в реализации научных проектов, соединяют мастера, предпринимателя из небольшого города с покупателями из мегаполисов, позволяют жителям участвовать в управлении домом, посёлком, целым регионом. В рекордные сроки анализируют медицинские исследования, помогая тем самым врачам спасать жизни людей», — уточнил Путин.

Российский лидер добавил, что назвал лишь отдельные направления развития платформенной экономики. По его словам, в этой сфере Москве нет равных.

Форум будущих технологий в Москве проводится ежегодно с 2023 года и посвящён ключевым направлениям научно-технологического развития. В 2024 году темой стала медицина будущего, в 2025-м — новые материалы и химия. В этом году акцент сделан на биоэкономике как одном из приоритетов национального технологического развития. Мероприятие проходит в столичном Центре международной торговли, президент РФ Владимир Путин посетил форум.