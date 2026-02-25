Владимир Путин
Путину представили лабораторный образец аортального клапана сердца

Обложка © Пресс-служба Кремля

Президенту России на Форуме будущих технологий представили лабораторный образец аортального клапана сердца. Срок его службы значительно превышает показатели существующих аналогов, что открывает новые возможности для кардиохирургии и трансплантологии.

Глава «Росатома» Алексей Лихачев, комментируя разработки в сфере биотехнологий, подчеркнул, что уже есть заметный прогресс в создании отдельных элементов организма.

«Кровеносные сосуды умеем печатать, функциональные ткани, мышечные умеем, но сердце — уникальный орган: в предсердии рождаются электрические импульсы, и столь сложный механизм напечатать пока не представляется возможным», — пояснил он.

При этом Лихачев добавил, что параллельно развиваются направления, которые могут усилить медицинские технологии, в том числе за счёт энергоисточников нового типа. По его словам, на помощь прошёл радиоизотопный источник. Президент в этом году даже вручал премию молодым учёным за соответствующее изобретение.

Форум будущих технологий проходит в Москве 25–26 февраля и посвящён биоэкономике и биотехнологиям. На площадке показывают разработки, которые могут изменить медицину — от новых материалов и тканевой инженерии до решений на стыке биологии, энергетики и ИИ.

