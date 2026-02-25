Путину представили лабораторный образец аортального клапана сердца

Президенту России на Форуме будущих технологий представили лабораторный образец аортального клапана сердца. Срок его службы значительно превышает показатели существующих аналогов, что открывает новые возможности для кардиохирургии и трансплантологии.

Видео © Пресс-служба Кремля

Глава «Росатома» Алексей Лихачев, комментируя разработки в сфере биотехнологий, подчеркнул, что уже есть заметный прогресс в создании отдельных элементов организма.

«Кровеносные сосуды умеем печатать, функциональные ткани, мышечные умеем, но сердце — уникальный орган: в предсердии рождаются электрические импульсы, и столь сложный механизм напечатать пока не представляется возможным», — пояснил он.

При этом Лихачев добавил, что параллельно развиваются направления, которые могут усилить медицинские технологии, в том числе за счёт энергоисточников нового типа. По его словам, на помощь прошёл радиоизотопный источник. Президент в этом году даже вручал премию молодым учёным за соответствующее изобретение.

Форум будущих технологий проходит в Москве 25–26 февраля и посвящён биоэкономике и биотехнологиям. На площадке показывают разработки, которые могут изменить медицину — от новых материалов и тканевой инженерии до решений на стыке биологии, энергетики и ИИ.