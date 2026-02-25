Самолёт Лукашенко вылетел в Москву

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Москву. Об сообщает близкий к администрации белорусского лидера телеграм-канал «Пул Первого», публикуя кадры из аэропорта.

Александр Лукашенко отправился в российскую столицу. Видео © Telegram / Пул Первого

В опубликованном ролике автомобиль главы республики прибывает к трапу самолёта. После этого борт №1 взмывает в небо.

Напомним, завтра, 26 февраля, в Москве пройдёт заседание Высшего госсовета Союзного государства с участием президента России Владимира Путина и белорусского коллеги Александр Лукашенко. Ожидается принятие важных решений по углублению интеграции.