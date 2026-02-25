Президент США Дональд Трамп имеет реальный рычаг воздействия на киевский режим. Американский лидер мог в одночасье завершить конфликт, объявив Владимиру Зеленскому ультиматум — скрыться из Киева или быть казнённым. Об этом сказал ТАСС лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй.

«Трамп мог бы закончить войну уже завтра, как обещал. Для этого ему достаточно было бы сказать Зеленскому: «В аэропорту стоит самолёт, его двигатели уже запущены, грузовой отсек заполнен всеми деньгами, которые ты украл. Ты можешь сесть на этот самолёт и отправиться в очень приятную ссылку в Майами. Я даже буду твоим соседом», — пояснил он.

Если бы Зеленский отказался, то вторым вариантом будет — «повиснуть вниз головой как Муссолини, на городской площади», сказал Гэллоуэй. Он выразил уверенность, что трусливый глава киевского режима предпочтёт «побежать в аэроопрт», ведь у него нет желания бросать награбленное и идти на виселицу. По мнению Гэллоуэя, боевые действия не завершатся, пока Трамп не осознает своё влияние на Зеленского.

Аналитик посетовал, что сейчас США лишь на словах пытаются звершить конфликт, но продолжают поставлять Киеву оружие, разведданные, а значит все эти действия «опасно приближают нас к ядерному Армагеддону».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что всё американское вооружение для Украины проходит через НАТО и полностью оплачено альянсом. При этом американский лижер вновь подтвердил, что желает установления мира на украинской земле.