Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 февраля, 15:47

Министр обороны Польши объявил о планах увеличить армию до полумиллиона человек

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mircea Moira

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mircea Moira

Польша намерена увеличить численность армии до 500 тысяч человек. Об этом в разговоре с журналистами сообщил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

«Полумиллионная армия. Это стратегическая цель на несколько лет, которую мы будем реализовывать», — сказал руководитель военного ведомства.

По последним официальным данным, численность польской армии составляет 218 тысяч человек. Глава Минобороны пояснил, что речь идёт как о профессиональных военнослужащих, так и о войсках территориальной обороны и резерве высокой готовности.

Польша, Прибалтика и Украина пытались сорвать размещение «Орешника» в Белоруссии
Польша, Прибалтика и Украина пытались сорвать размещение «Орешника» в Белоруссии

В Польше ведутся активные дискуссии о разных аспектах усиления армии. Так, 23 февраля премьер Дональд Туск заявил, что обсуждать получение ядерного оружия пока рано. Идея стратегически важна, но не проработана и размыта. По его словам, нужны реалистичные данные, а не публичный шум. Ранее к вступлению Варшавы в «ядерный клуб» призывал президент республики Кароль Навроцкий.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Польша
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar