Министр обороны Польши объявил о планах увеличить армию до полумиллиона человек

Польша намерена увеличить численность армии до 500 тысяч человек. Об этом в разговоре с журналистами сообщил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

«Полумиллионная армия. Это стратегическая цель на несколько лет, которую мы будем реализовывать», — сказал руководитель военного ведомства.

По последним официальным данным, численность польской армии составляет 218 тысяч человек. Глава Минобороны пояснил, что речь идёт как о профессиональных военнослужащих, так и о войсках территориальной обороны и резерве высокой готовности.

В Польше ведутся активные дискуссии о разных аспектах усиления армии. Так, 23 февраля премьер Дональд Туск заявил, что обсуждать получение ядерного оружия пока рано. Идея стратегически важна, но не проработана и размыта. По его словам, нужны реалистичные данные, а не публичный шум. Ранее к вступлению Варшавы в «ядерный клуб» призывал президент республики Кароль Навроцкий.