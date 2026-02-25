Владимир Зеленский заявил, что Киев не в состоянии оперативно провести ремонт нефтепровода «Дружба». Об этом сообщает France 24 со ссылкой на заявление украинского лидера, сделанное в среду.

«Зеленский сообщил в среду, что Украине советовали отремонтировать нефтепровод «Дружба», но сделать это быстро не получится», — говорится в публикации.

Напомним, что Украина перекрыла транзит нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу «Дружба». Виктор Орбан уверен, что Киев пытается вмешаться в парламентские выборы в Венгрии. Украина заявляла о повреждении объекта, но в Будапеште этим словам не поверили. В ответ Братислава приостановила поставки дизеля на Украину.