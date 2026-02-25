Путин поручил разработать механизм защиты внутреннего рынка биотехнологий

Президент России Владимир Путин поручил правительству создать механизм защиты внутреннего рынка биотеха. Об этом российский лидер заявил во время выступления на пленарном заседании Форума будущих технологий в Москве.

«Чтобы отечественные биотех-компании могли осуществлять долгосрочные планы, быстрее окупать инвестиции, прошу правительство предложить действенные механизмы развития и защиты внутреннего рынка биотехнологий, а также разработать сценарии их практического применения в отраслях отечественной экономики и социальной сферы», — сказал президент.

Также Владимир Путин предложил распространить экспериментальные правовые режимы на сферу биотехнологий. Глава РФ напомнил, что успешный опыт таких режимов уже применяется в области беспилотников и искусственного интеллекта.