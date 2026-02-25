Путин поручил разработать механизм защиты внутреннего рынка биотехнологий
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин поручил правительству создать механизм защиты внутреннего рынка биотеха. Об этом российский лидер заявил во время выступления на пленарном заседании Форума будущих технологий в Москве.
«Чтобы отечественные биотех-компании могли осуществлять долгосрочные планы, быстрее окупать инвестиции, прошу правительство предложить действенные механизмы развития и защиты внутреннего рынка биотехнологий, а также разработать сценарии их практического применения в отраслях отечественной экономики и социальной сферы», — сказал президент.
Также Владимир Путин предложил распространить экспериментальные правовые режимы на сферу биотехнологий. Глава РФ напомнил, что успешный опыт таких режимов уже применяется в области беспилотников и искусственного интеллекта.
