Путин предложил ввести для биотехнологий особый правовой режим
Обложка © Life.ru
В России следует создать экспериментальный правовой режим для сферы биотехнологий, как это было сделано для выпуска беспилотников. Такую инициативу озвучил президент РФ Владимир Путин во время Форума будущих технологий в Москве.
«Как и в любом передовом направлении, нужно создавать условия для научных прорывов. Так, в сфере беспилотных систем и искусственного интеллекта хорошо зарекомендовал себя опыт экспериментальных правовых режимов. Предлагаю распространить их и на отдельные направления наук о жизни», — пояснил российский лидер.
Также на мероприятии Путин напомнил, что Россия создаёт решения мирового уровня в сфере цифровых платформ и готова делиться своим опытом и компетенциями. Форум будущих технологий проходит в Москве 25–26 февраля. В этом году центральная тема — биоэкономика и применение биотехнологий, однако в программе также обсуждаются цифровые решения и технологические разработки других направлений.
