Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 февраля, 15:29

Путин предложил ввести для биотехнологий особый правовой режим

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В России следует создать экспериментальный правовой режим для сферы биотехнологий, как это было сделано для выпуска беспилотников. Такую инициативу озвучил президент РФ Владимир Путин во время Форума будущих технологий в Москве.

«Как и в любом передовом направлении, нужно создавать условия для научных прорывов. Так, в сфере беспилотных систем и искусственного интеллекта хорошо зарекомендовал себя опыт экспериментальных правовых режимов. Предлагаю распространить их и на отдельные направления наук о жизни», пояснил российский лидер.

Путин заявил, что учёные движутся к созданию «живого сердца»
Путин заявил, что учёные движутся к созданию «живого сердца»

Также на мероприятии Путин напомнил, что Россия создаёт решения мирового уровня в сфере цифровых платформ и готова делиться своим опытом и компетенциями. Форум будущих технологий проходит в Москве 25–26 февраля. В этом году центральная тема — биоэкономика и применение биотехнологий, однако в программе также обсуждаются цифровые решения и технологические разработки других направлений.

Развенчиваем мифы, разбираем тренды и показываем, как работает мир — в разделе «Научпоп» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar