Путин предложил ввести для биотехнологий особый правовой режим

В России следует создать экспериментальный правовой режим для сферы биотехнологий, как это было сделано для выпуска беспилотников. Такую инициативу озвучил президент РФ Владимир Путин во время Форума будущих технологий в Москве.

«Как и в любом передовом направлении, нужно создавать условия для научных прорывов. Так, в сфере беспилотных систем и искусственного интеллекта хорошо зарекомендовал себя опыт экспериментальных правовых режимов. Предлагаю распространить их и на отдельные направления наук о жизни», — пояснил российский лидер.