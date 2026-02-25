Только не списывай точь-в-точь: Украина вслед за Россией захотела создать свой мессенджер

Вслед за Россией Украина тоже решила задуматься о создании собственного защищённого мессенджера. Как заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин УНИАН, страна технически способна ограничить или частично заблокировать Telegram, а при необходимости создать безопасную альтернативу на базе популярного приложения «Дия» (аналог российских «Госуслуг»).

Поводом для дискуссии стали заявления министра внутренних дел Игоря Клименко, который предложил рассмотреть вопрос об ограничении Telegram, поскольку эту сеть, по его мнению, используют для вербовки украинцев для совершения террористических актов.

При этом сам Telegram на сегодня остаётся ключевым каналом коммуникации для украинской власти, медиа и бизнеса. Юрчишин признал, что государство должно быть готово предложить миллионам пользователей и компаниям реальную альтернативу в случае введения ограничений. Однако технические детали и сроки запуска такого мессенджера пока не раскрываются.

