Силуанов: Правительство рассматривает возможность ужесточить бюджетное правило

Правительство РФ рассматривает возможность ужесточения бюджетного правила за счёт снижения базовой цены отсечения по нефти. Об этом журналистам сообщил министр финансов Антон Силуанов.

«Правительство Российской Федерации рассматривает вопрос по ужесточению бюджетного правила с точки зрения снижения базовой цены. Такие решения, думаю, что мы рассмотрим и примем достаточно быстро», — сказал он.

Министр пояснил, что доля нефтегазовых доходов в бюджете снижается и составит менее 20%. Изменения необходимы, чтобы сохранить средства Фонда национального благосостояния и снизить давление на валютный рынок.

«Основные параметры по уточнению бюджетного правила подготовлены. Уверен, что в течение пару недель такие решения выйдут из правительства РФ», — подчеркнул Силуанов.

