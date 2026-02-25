Владимир Путин
Мальчик ранен во время прилёта дрона ВСУ по посёлку в Брянской области

Обложка © Life.ru

Украинские военные атаковали дронами-камикадзе посёлок Витемля в Брянской области, в результате чего ранения получил ребёнок. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз. Он добавил, что местный чиновник под продолжающимся огнём ВСУ повёз пострадавшего мальчика к медикам, проявив самоотверженность.

«В результате намеренного террористического удара, ранен 14-летний ребёнок. Глава Витемлянского сельского поселения Евгений Владимирович Веремьев находился вблизи места атаки, и несмотря на опасность повторной атаки, вывез ребёнка и передал его бригаде скорой помощи», — написал Богмаз.

Ранее также сообщалось, что в Брянской области беспилотники ВСУ атаковали фельдшерско-акушерский пункт в селе Курковичи Стародубского муниципального округа. Пострадавших в результате удара по медпункту нет, но здание полностью разрушено.

Важнейшие новости об авариях, пожарах и других ЧП — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

