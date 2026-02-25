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Регион
Опубликовано 25 февраля, 22:07

Вэнс заявил о прогрессе в переговорах по Украине с Москвой и Киевом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон фиксирует положительную динамику в переговорном процессе по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он сообщил в эфире телеканала Fox News.

«Я действительно считаю, что есть прогресс как с россиянами, так и с украинцами», — сказал Вэнс, подчеркнув необходимость продолжения дипломатических усилий.

Швейцария не намерена участвовать в переговорах по Украине
Швейцария не намерена участвовать в переговорах по Украине

Ранее спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф сообщил, что новый раунд трёхсторонних переговоров России, Украины и США может пройти в ближайшие 10 дней. Речь идёт о встрече украинской и российской делегаций с участием самого Уиткоффа, Джареда Кушнера и их команд.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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