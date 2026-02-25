Вэнс заявил о прогрессе в переговорах по Украине с Москвой и Киевом

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон фиксирует положительную динамику в переговорном процессе по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он сообщил в эфире телеканала Fox News.

«Я действительно считаю, что есть прогресс как с россиянами, так и с украинцами», — сказал Вэнс, подчеркнув необходимость продолжения дипломатических усилий.

Ранее спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф сообщил, что новый раунд трёхсторонних переговоров России, Украины и США может пройти в ближайшие 10 дней. Речь идёт о встрече украинской и российской делегаций с участием самого Уиткоффа, Джареда Кушнера и их команд.