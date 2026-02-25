Дмитриев 26 февраля намерен продолжить экономические переговоры с США

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев намерен прибыть в Женеву для участия в переговорном процессе с представителями США. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

По его данным, спецпредставитель президента РФ намерен продолжить переговоры по экономическому треку.

Напомним, 26 февраля в Женеве состоится двусторонняя встреча представителей Украины и США, которые продолжают процесс по урегулированию конфликта. Переговоры с участием России пройдут в начале марта.