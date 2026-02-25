Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 февраля, 23:22

Дмитриев 26 февраля намерен продолжить экономические переговоры с США

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев намерен прибыть в Женеву для участия в переговорном процессе с представителями США. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

По его данным, спецпредставитель президента РФ намерен продолжить переговоры по экономическому треку.

Напомним, 26 февраля в Женеве состоится двусторонняя встреча представителей Украины и США, которые продолжают процесс по урегулированию конфликта. Переговоры с участием России пройдут в начале марта.

Зеленский и Трамп обсудили подготовку к трёхсторонней встрече в марте
Зеленский и Трамп обсудили подготовку к трёхсторонней встрече в марте

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Артур Лапсаков
  • Новости
  • Кирилл Дмитриев
  • Переговоры по Украине
  • США
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar