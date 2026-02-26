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Опубликовано 26 февраля, 03:01

Рубио заявил о не безграничном терпении Трампа в украинском вопросе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не намерен отказываться от роли посредника в урегулировании украинского кризиса. По его словам, Соединённые Штаты остаются единственной страной, способной катализировать переговорный процесс.

Вместе с тем Рубио предупредил, что терпение президента Дональда Трампа не безгранично. Он напомнил, что американский лидер неоднократно выражал разочарование затянувшимся конфликтом, называя его «глупой и бессмысленной войной».

Вэнс заявил о прогрессе в переговорах по Украине с Москвой и Киевом
Вэнс заявил о прогрессе в переговорах по Украине с Москвой и Киевом

Ранее спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф сообщил, что новый раунд трёхсторонних переговоров России, Украины и США может пройти в ближайшие 10 дней. Речь идёт о встрече украинской и российской делегаций с участием самого Уиткоффа, Джареда Кушнера и их команд. По данным СМИ, трёхсторонняя встреча состоится в начале марта.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Артём Гапоненко
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