Раненый боец ВСУ всю ночь уговаривал своих сдаться в плен, но они выбрали смерть

Раненый украинский солдат в Димитрове всю ночь уговаривал сослуживцев сдаться в плен, но они погибли при зачистке. Об этом рассказал штурмовик группировки «Центр» Николай Колисов.

«У нас был штурм дома, пытались разговаривать с ними. Они тоже ответили, это был единственный случай, когда они ответили. Ответили, мол, сейчас мы подумаем. Мы устали ждать, начали штурмовать. Один погиб, второго ранили», — сообщил военнослужащий ТАСС.

Раненому сразу оказали помощь: укрыли одеялом, напоили водой. Он всю ночь пытался докричаться до соседей, чтобы они не боялись сдаться в плен, но те так и не ответили. В итоге они были ликвидированы.

Ранее украинский военнослужащий рассказал, как его боевые товарищи отказались стрелять по российским солдатам по приказу командования. Украинец вместе с сослуживцами собирался сдаться в плен, но в этот момент по рации командир требовал открыть огонь по бойцам ВС РФ.