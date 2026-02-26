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Опубликовано 26 февраля, 05:19

Раненый боец ВСУ всю ночь уговаривал своих сдаться в плен, но они выбрали смерть

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / seeasign

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / seeasign

Раненый украинский солдат в Димитрове всю ночь уговаривал сослуживцев сдаться в плен, но они погибли при зачистке. Об этом рассказал штурмовик группировки «Центр» Николай Колисов.

«У нас был штурм дома, пытались разговаривать с ними. Они тоже ответили, это был единственный случай, когда они ответили. Ответили, мол, сейчас мы подумаем. Мы устали ждать, начали штурмовать. Один погиб, второго ранили», — сообщил военнослужащий ТАСС.

Раненому сразу оказали помощь: укрыли одеялом, напоили водой. Он всю ночь пытался докричаться до соседей, чтобы они не боялись сдаться в плен, но те так и не ответили. В итоге они были ликвидированы.

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Ранее украинский военнослужащий рассказал, как его боевые товарищи отказались стрелять по российским солдатам по приказу командования. Украинец вместе с сослуживцами собирался сдаться в плен, но в этот момент по рации командир требовал открыть огонь по бойцам ВС РФ.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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