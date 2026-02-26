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Опубликовано 26 февраля, 07:05

Наводчик ракетно-бомбовых ударов ВСУ по позициям ВС РФ попался в Запорожье

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

ФСБ задержала в Запорожской области наводчика СБУ, собиравшего данные для ракетно-бомбовых ударов по позициям ВС РФ. Подозреваемый — гражданин России 1994 года рождения. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

«На территории Запорожской области по подозрению в государственной измене и шпионаже пресечена противоправная деятельность агента украинских спецслужб, гражданина России 1994 г. р.», — отметили в представители ФСБ.

Установлено, что житель Приазовского района через Signal связался с представителем СБУ и по его заданию следил за перемещениями военных и техники, а также опрашивал местных жителей. Собранные сведения он передал куратору для наведения ударов ВСУ по российским подразделениям.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Федеральная служба безопасности недавно предотвратила теракт, который Украина пыталась устроить на военном аэродроме в Краснодарском крае. Задержанный гражданин РФ 1986 года рождения намеревался поджечь самолёт.

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