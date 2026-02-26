На Украине в Полтавской области повреждено промышленное предприятие

На Украине в Полтавской области повреждены объекты промышленного предприятия, на месте разгорелся пожар. Об этом сообщил глава администрации Виталий Дьякович.

«Повреждены объекты промышленного предприятия в Полтавском районе», — написал он в соцсетях и добавил, что пожарные уже разобрались с возгоранием.

Кроме того, в Лубенском районе без электричества остались более 18 тысяч бытовых потребителей и свыше 1,7 тысячи юридических лиц. Энергетики восстанавливают подачу света.

Ранее Life.ru сообщал, что российская армия нанесла групповой удар крылатыми ракетами Х-101 и «Цирконами» по подстанции «Киевская-750» в окрестностях украинской столицы. Кроме того, был поражён некий газовый объект в Полтаве.