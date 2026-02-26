FA представила «наименее плохой» вариант для «проигрывающей» Украины
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Уступив Донбасс, Украина выберет для себя «наименее плохой» вариант, ведь у страны нет ресурсов для возвращения к границам 1991 года. Россия способна выполнить цели военной операции, а Киев слишком зависим от иностранных партнёров, заявил профессор университета Нотр-Дам Майкл Деш в статье для Foreign Affairs.
«Возможно, у России не все козыри на руках, но у неё большие батальоны и глубокие карманы. Но у Украины нет ни военных ресурсов для успешного наступления, ни политической воли для надёжной обороны», — пишет исследователь.
Он призывает Украину сосредоточиться на реформах и создании оборонительных позиций с учётом новых технологий. По его оценке, решение пойти на уступку сейчас даст «проигрывающей Украине шанс на лучшее будущее».
А Владимир Зеленский считает, что для Украины продолжение войны будет лучше, чем подписание мирного договора на условиях РФ. Он обсудил детали мирного плана с Трампом в ходе телефонного разговора вечером 25 февраля. Глава киевского режима сообщил американскому президенту, что стороны обсудили подготовку к трёхсторонним переговорам с Россией и США в начале марта.
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