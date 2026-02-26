В РФ оценили вероятность освобождения Николаева на фоне отхода ВСУ с правого берега Днепра

Сообщения об уходе ВСУ с правого берега Днепра, включая Антоновку под Херсоном, не означают автоматической подготовки к освобождению Николаева. Военный эксперт Виктор Литовкин подчеркнул: для такой операции потребуется сложная координация сил и серьёзная подготовка.

«Для начала надо, чтобы было принято политическое решение <...> Будет политическая воля, будет поставлена задача, будут предприняты какие-то действия», — отметил он в беседе с «Газетой.ru».

По словам эксперта, армии нужны средства для форсирования Днепра — лодки, военные баржи, а также артиллерия и ударные беспилотники для подавления огневых точек на правом берегу. Ключевую роль сыграет поддержка с моря.

«Естественно, ещё должна быть поддержка с моря, чтобы корабли Черноморского флота, и не только Черноморского флота. Я не исключаю, что ракетные корабли могут прийти с Каспийской флотилии через Волго-Донской канал через Азовское море в Чёрное море, чтобы поддержать наступление с моря», — уточнил специалист.

По его словам, наступление должно идти не только через Днепр, но и с правого фланга от Днепра. Параллельно с этим ВС РФ нужно двигаться с левого фланга – со стороны моря на Николаев.

Напомним, ранее стало известно, что ВСУ начали отступать с правого берега Днепра. Противник покидает населённый пункт Антоновка. По данным военкоров, на правобережье не остаётся ни одного места, которое могло бы служить укрытием для ВСУ.