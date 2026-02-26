Стало известно, почему Трамп дал Зеленскому месяц на завершение конфликта

Телефонный разговор президента США Дональда Трампа и киевского главаря Владимира Зеленского, в ходе которого американский лидер дал Киеву месяц на завершение конфликта, продиктован не столько ситуацией на поле боя, сколько внутриполитическими процессами в США. Такое мнение высказал член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов.

Климов напомнил, что Трампу необходимы ощутимые внешнеполитические успехи к старту кампании перед выборами в Конгресс. При этом Вашингтон активизируется и на других направлениях — перебрасывает флот к Ирану и усиливает активность в Карибском бассейне против Венесуэлы и Кубы. Украина остаётся важным фактором, поэтому Зеленскому фактически выдвигают ультиматум.

Эксперт также обратил внимание на роль Лондона. По его словам, Киев сейчас во многом ориентируется на Великобританию, которая не заинтересована в усилении Трампа и рассчитывает на возвращение демократов в Конгресс. Британцы, раздувая украинскую тему, осложняют задачу американского президента.

Кроме того, Климов связал позицию Трампа с недавней публикацией Службы внешней разведки РФ о возможных планах Лондона тайно передать Киеву ядерные боеголовки. Трамп мог пригрозить Зеленскому прекращением поддержки, если конфликт не завершится в обозначенные сроки.

«Американская сторона не могла проигнорировать подобную информацию и отреагировала установлением конкретного срока. Как поступят украинцы – сложно сказать, потому что они в основном ориентируются сейчас на Лондон. А лондонское руководство недолюбливает Трампа», — сказал Климов АиФ.

Напомним, телефонный разговор экс-комика Владимира Зеленского с президентом Дональдом Трампом, ставший первым после их встречи в Давосе, вскрыл расхождения в сроках завершения конфликта. Зеленский выразил надежду урегулировать ситуацию до конца года, однако Трамп заявил, что конфликт длится слишком долго и он предпочёл бы закончить его за месяц.