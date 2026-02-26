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Опубликовано 26 февраля, 16:39

Госдума приняла закон об отказе в экстрадиции иностранных бойцов ВС РФ

Обложка © Telegram / Минобороны

Обложка © Telegram / Минобороны

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, запрещающий выдачу иностранных граждан, которые проходят или проходили службу в Вооружённых силах России. Документ опубликован в думской электронной базе.

Поправки вносятся в статью 464 Уголовного кодекса. Согласно этим нормам, Россия будет отказывать другим государствам в экстрадиции иностранцев, служивших в Российской армии, в том числе участвовавших в специальной военной операции на Украине.

В России предложили дать право бойцам СВО на увольнение при важном условии
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Ранее Life.ru писал, что Минобороны России предлагает внести изменения в федеральные законы, чтобы засчитывать день службы в зоне СВО за три дня работы или госслужбы. Сейчас льготный учёт (месяц за три) применяется только при расчёте выслуги лет для военных пенсионеров, а в страховом стаже период СВО учитывается вдвойне.

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Александра Мышляева
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