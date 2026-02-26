«Киев не заинтересован в мире»: Политолог разоблачил планы Украины по Одессе

Подготовка ВСУ к круговой обороне Одессы свидетельствует о нежелании Киева завершать конфликт и о стремлении к новому витку эскалации. Такое мнение в беседе с 360.ru высказал доцент Финансового университета при Правительстве России Дмитрий Ежов.

«Киев не заинтересован в мире, это понятно уже давно. Поэтому подобного рода действия с подготовкой к круговой обороне Одессы свидетельствуют только об одном: Киев готовится к очередному витку эскалации», — подчеркнул политолог.

Напомним, ВСУ готовят Одессу и область к круговой обороне, создавая оборонительные рубежи и инженерные заграждения. Как сообщил глава оперативно-тактической группировки «Одесса» Денис Носиков, в регионе возводятся фортификационные сооружения, противотанковые рвы и минные заграждения, а также другие элементы обороны.