«Киев не заинтересован в мире»: Политолог разоблачил планы Украины по Одессе
Политолог Ежов связал подготовку к обороне Одессы с очередной эскалацией от Киева
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Подготовка ВСУ к круговой обороне Одессы свидетельствует о нежелании Киева завершать конфликт и о стремлении к новому витку эскалации. Такое мнение в беседе с 360.ru высказал доцент Финансового университета при Правительстве России Дмитрий Ежов.
«Киев не заинтересован в мире, это понятно уже давно. Поэтому подобного рода действия с подготовкой к круговой обороне Одессы свидетельствуют только об одном: Киев готовится к очередному витку эскалации», — подчеркнул политолог.
Напомним, ВСУ готовят Одессу и область к круговой обороне, создавая оборонительные рубежи и инженерные заграждения. Как сообщил глава оперативно-тактической группировки «Одесса» Денис Носиков, в регионе возводятся фортификационные сооружения, противотанковые рвы и минные заграждения, а также другие элементы обороны.
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