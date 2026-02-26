Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 26 февраля, 16:49

Украинская делегация во главе с Умеровым прибыла на переговоры с США в Женеве

Рустем Умеров. Обложка © Пресс-служба Рустема Умерова

Рустем Умеров. Обложка © Пресс-служба Рустема Умерова

Украинская делегация уже прибыла в Женеву на переговоры с представителями США по вопросам мирного урегулировавния конфликта. Об этом сообщил министр обороны Незалежной Рустем Умеров.

По его словам, стороны обсудят механизмы восстановления страны, подготовку к трёхсторонней встрече с Россией, а также вопросы обмена пленными. В состав украинской делегации, помимо Умерова, вошли глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, министр экономики Алексей Соболев и его заместитель Дарья Марчак. Американскую сторону представляют специальный посланник президента США Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Уиткофф прибыл в Женеву
Уиткофф прибыл в Женеву

Напомним, вечером 25 февраля состоялся получасовой телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского. По словам главы киевского режима, стороны обсуждали подготовку к трёхсторонней встрече, запланированной на начало марта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя вопрос о переговорном процессе, заявил, что попытки определить текущую стадию диалога или строить прогнозы преждевременны.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Украина
  • Переговоры по Украине
  • США
  • План Трампа
  • Швейцария
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar