Украинская делегация во главе с Умеровым прибыла на переговоры с США в Женеве
Рустем Умеров. Обложка © Пресс-служба Рустема Умерова
Украинская делегация уже прибыла в Женеву на переговоры с представителями США по вопросам мирного урегулировавния конфликта. Об этом сообщил министр обороны Незалежной Рустем Умеров.
По его словам, стороны обсудят механизмы восстановления страны, подготовку к трёхсторонней встрече с Россией, а также вопросы обмена пленными. В состав украинской делегации, помимо Умерова, вошли глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, министр экономики Алексей Соболев и его заместитель Дарья Марчак. Американскую сторону представляют специальный посланник президента США Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.
Напомним, вечером 25 февраля состоялся получасовой телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского. По словам главы киевского режима, стороны обсуждали подготовку к трёхсторонней встрече, запланированной на начало марта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя вопрос о переговорном процессе, заявил, что попытки определить текущую стадию диалога или строить прогнозы преждевременны.
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