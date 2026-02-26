Украинская делегация уже прибыла в Женеву на переговоры с представителями США по вопросам мирного урегулировавния конфликта. Об этом сообщил министр обороны Незалежной Рустем Умеров.

По его словам, стороны обсудят механизмы восстановления страны, подготовку к трёхсторонней встрече с Россией, а также вопросы обмена пленными. В состав украинской делегации, помимо Умерова, вошли глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, министр экономики Алексей Соболев и его заместитель Дарья Марчак. Американскую сторону представляют специальный посланник президента США Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.