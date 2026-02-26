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Опубликовано 26 февраля, 17:18

Госдума ввела обязательную геномную регистрацию для военных и силовиков

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, вводящий обязательную геномную регистрацию для отдельных категорий военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Документ вносит изменения в закон «О государственной геномной регистрации в РФ».

Теперь обязательную сдачу биологического материала пройдут:

  • военнослужащие-контрактники ВС РФ и Росгвардии;
  • бойцы-добровольцы;
  • полицейские со специальными званиями;
  • сотрудники органов внутренних дел и гражданские служащие, связанные с армией и Росгвардией.

Регистрация будет проводиться в период службы или работы в условиях мобилизации, чрезвычайного или военного положения, а также при отправке за рубеж для борьбы с терроризмом. Минобороны, Росгвардия и МВД смогут формировать списки исключений для отдельных подразделений.

Геномная информация будет храниться до достижения человеком 100 лет, а в случае гибели — до установления личности. Удалить данные можно будет по письменному заявлению после увольнения со службы. Если закон подпишет президент, он вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.

Госдума в I чтении одобрила проект закона о геномной регистрации военнослужащих
Госдума в I чтении одобрила проект закона о геномной регистрации военнослужащих

Ранее сообщалось, что Госдума окончательно приняла закон, запрещающий выдачу другим странам иностранцев, которые служили или служат в российской армии. Поправки в УПК закрепляют отказ в экстрадиции таких лиц, включая участников спецоперации.

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Анастасия Никонорова
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