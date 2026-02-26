В Сумах после взрыва перебои со светом и водой
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В Сумах и окрестностях фиксируются серьёзные проблемы с коммуникациями. Как сообщает издание «Общественное. Новости», в областном центре наблюдаются перебои с электроснабжением, а также отсутствует водоснабжение. Аналогичные проблемы со светом отмечаются и в городе Ахтырка.
В социальных сетях и местных пабликах сообщалось о звуке взрыва в Сумах. В настоящий момент на территории Сумской области продолжает действовать воздушная тревога. Официальные подробности о причинах происшествия и сроках восстановления подачи ресурсов пока не раскрываются.
А ранее Life.ru писал, что российские подразделения полностью перекрыли кислород 80-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ под селом Садки в Сумской области. Как сообщили в силовых структурах, уже неделю бойцы сидят без провизии и зарядных устройств — ни по земле, ни по воздуху ничего не доставить.
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