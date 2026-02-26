Количество сбитых на подлёте к Москве БПЛА возросло до 12
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Сбиты ещё три украинских дрона, летевших на Москву. Об этом сообщи мэр столицы Сергей Собянин. Общее количество уничтоженных беспилотников достигло двенадцати.
«Отражена атака ещё трёх БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал глава города.
Минувшей ночью российские регионы и акватории двух морей подверглись воздушной атаке со стороны ВСУ. Как сообщили в Министерстве обороны России, с 23:00 мск 25 февраля до 7:00 мск 26 февраля дежурные расчёты ПВО перехватили и уничтожили 17 украинских беспилотников самолётного типа. Под ударом оказались несколько направлений: семь БПЛА сбиты над Брянской областью, четыре – над Тульской, два – над Калужской. Ещё по одному беспилотнику уничтожено над Белгородской и Воронежской областями, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей. По данным военного ведомства, все цели своевременно обнаружили и ликвидировали. Информации о разрушениях и пострадавших не приводится.
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