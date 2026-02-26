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Регион
Опубликовано 26 февраля, 21:29

Трамп и Зеленский обсудили территориальный вопрос и встречу с Россией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Телефонный разговор президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, состоявшийся 25 февраля, затронул ключевые вопросы урегулирования конфликта. Об этом сообщает «Общественное» со ссылкой на источники в офисе украинского лидера.

Собеседники обсудили территориальный вопрос, а также подготовку к встрече украинской делегации с представителями США — спецпосланником Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером. Отдельно говорили о необходимости трёхстороннего саммита лидеров.

«Американцы к этому настроены серьёзно», — отметил источник. По его словам, оба рассчитывают на завершение конфликта в ближайшие месяцы.

Стало известно, почему Трамп дал Зеленскому месяц на завершение конфликта
Стало известно, почему Трамп дал Зеленскому месяц на завершение конфликта

Напомним, телефонный разговор Зеленского с президентом Дональдом Трампом, ставший первым после их встречи в Давосе, вскрыл расхождения в сроках завершения конфликта. Экс-комик выразил надежду на урегулирование до конца года. Однако Трамп считает, что конфликт слишком затянулся, и предпочёл бы завершить его за месяц.

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Александра Мышляева
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