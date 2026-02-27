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Опубликовано 27 февраля, 04:23

Киев продолжает перебрасывать «элитные» войска под Сумы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lina Reshetnyk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lina Reshetnyk

Украинское командование перебрасывает в Сумскую область очередную группу 140-го центра сил специальных операций. Об этом сообщили РИА «Новости» в российских силовых структурах. Ранее на этом направлении были уничтожены три подобные группы.

По словам собеседника издания, подразделения спецназа используются ВСУ как обычная пехота. Это связано как с дефицитом личного состава, так и с негативным отношением главкома Александра Сырского к силам специальных операций.

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Также военное командование Украины перебросило 35-й отдельный стрелковый батальон из Донецкой Народной Республики на Сумское направление. Подразделение должно было усилить оборонительные позиции ВСУ в Краснопольском районе.

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Артём Гапоненко
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