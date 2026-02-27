Украинское командование перебрасывает в Сумскую область очередную группу 140-го центра сил специальных операций. Об этом сообщили РИА «Новости» в российских силовых структурах. Ранее на этом направлении были уничтожены три подобные группы.

По словам собеседника издания, подразделения спецназа используются ВСУ как обычная пехота. Это связано как с дефицитом личного состава, так и с негативным отношением главкома Александра Сырского к силам специальных операций.

Также военное командование Украины перебросило 35-й отдельный стрелковый батальон из Донецкой Народной Республики на Сумское направление. Подразделение должно было усилить оборонительные позиции ВСУ в Краснопольском районе.