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Опубликовано 27 февраля, 06:23

В Измаиле прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kamila Koziol

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kamila Koziol

В Измаиле Одесской области прозвучала серия взрывов на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщили украинские СМИ, фиксирующие ситуацию в регионе.

В некоторых районах Одесской области активирован сигнал воздушной тревоги. Информации о пострадавших и причинах взрывов пока не поступало.

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Ранее в Сумах и прилегающих районах фиксировались серьёзные проблемы с коммуникациями. В областном центре наблюдались перебои с электроснабжением и отсутствовало водоснабжение. Подобные трудности со светом отмечались и в городе Ахтырка.

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Милена Скрипальщикова
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