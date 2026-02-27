В Измаиле прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги

В Измаиле Одесской области прозвучала серия взрывов на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщили украинские СМИ, фиксирующие ситуацию в регионе.

В некоторых районах Одесской области активирован сигнал воздушной тревоги. Информации о пострадавших и причинах взрывов пока не поступало.

Ранее в Сумах и прилегающих районах фиксировались серьёзные проблемы с коммуникациями. В областном центре наблюдались перебои с электроснабжением и отсутствовало водоснабжение. Подобные трудности со светом отмечались и в городе Ахтырка.