В Измаиле прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги
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В Измаиле Одесской области прозвучала серия взрывов на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщили украинские СМИ, фиксирующие ситуацию в регионе.
В некоторых районах Одесской области активирован сигнал воздушной тревоги. Информации о пострадавших и причинах взрывов пока не поступало.
Ранее в Сумах и прилегающих районах фиксировались серьёзные проблемы с коммуникациями. В областном центре наблюдались перебои с электроснабжением и отсутствовало водоснабжение. Подобные трудности со светом отмечались и в городе Ахтырка.
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