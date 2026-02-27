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Регион
Опубликовано 27 февраля, 10:09

Ирина Роднина объяснила, почему вернулась в Россию после жизни в США

Ирина Роднина. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Ирина Роднина. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина сообщила о причинах возвращения в Россию после долгих лет жизни и работы в США. О них она рассказала изданию Sport24.

«Я понимала, зачем и для чего возвращаюсь, почему прекращаю работать там, где, как всем казалось, всё замечательно. Я вернулась из США, потому что Россия — моя страна, мой дом», — сказала Роднина.

Фигуристка отметила, что её решение вызывало непонимание у окружающих. Роднина жила и работала в США с 1990 по 2002 год. В настоящее время она является депутатом Государственной Думы РФ и занимает пост заместителя председателя Комитета по международным делам нижней палаты парламента.

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Ранее Роднина прокомментировала возвращение на лёд российских фигуристок Камилы Алиевой и Александры Трусовой. Она подчеркнула, что оценку значимости этого события должны давать Федерация фигурного катания и тренерский штаб.

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Милена Скрипальщикова
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