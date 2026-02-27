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Опубликовано 27 февраля, 09:40

Военный эксперт назвал вероятный «план-минимум» для России в рамках СВО

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Главное требование России в переговорах по Украине — полный вывод украинских войск с территории ДНР и ЛНР. Об этом заявил военный блогер Алексей Живов.

По его словам, «план-минимум» спецоперации определён заявлением президента от 24 февраля 2022 года — защита населения Донбасса, присоединившегося к России. После доосвобождения оставшихся территорий конфликт может быть прекращён или заморожен, приводит прогноз эксперта «Царьград».

Живов отметил, что западное вмешательство, особенно поставка систем вроде HIMARS и массовое применение дронов, значительно усложнило ведение боевых действий. Российская армия прошла болезненный процесс «перестроения на ходу» под новые реалии военно-технической революции на поле боя.

Степашин: Пока Зеленский у власти, результатов в переговорах не будет
Степашин: Пока Зеленский у власти, результатов в переговорах не будет

Ранее Владимир Зеленский заявил, что вопрос территорий станет главной темой нового раунда переговоров между Россией и Украиной. По его словам, США предложили сделать из Донбасса свободную экономическую зону в качестве буфера. Однако и Киев, и Москва скептически оценивают эту инициативу.

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Лия Мурадьян
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