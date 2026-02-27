Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о неприемлемости условий Киева по обмену 10 жителей Курской области, которые удерживаются на территории Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам омбудсмена, украинская сторона предлагает обменять россиян на задержанных в РФ украинцев, которые, по версии российских компетентных органов, совершили противоправные действия против России.

«Мы считаем, что это совершенно недопустимое условие», — подчеркнула Москалькова, отметив, что Киев регулярно направляет списки таких лиц, требуя их возвращения.

Омбудсмен также обратила внимание, что жители Курской области, находящиеся сейчас в Сумах, не совершали никаких действий, которые могли бы нанести вред Украине или её войскам. Они оказались в зоне временной оккупации после прорыва украинских формирований на территорию России.

Напомним, что ранее Киев выдвинул вопиющее требование за освобождение захваченных курян. Москалькова также заявила, что в российских пунктах временного размещения находятся граждане Украины, которые добровольно не желают возвращаться на родину. По её словам, российская сторона активно работает над освобождением своих захваченных Киевом граждан, но там выдвигают неприемлемые условия. Украина готова обменять этих жителей Курской области лишь на тех украинцев, которые совершали теракты в РФ.