В Совфеде заявили, что Чувашию могли атаковать британские ракеты Storm Shadow ВСУ
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Сенатор Владимир Джабаров допустил, что для атаки на Чувашию, расположенную в 800 км от границы, ВСУ могли использовать британские ракеты Storm Shadow. По его мнению, Киев просто «вешает свои шильдики» на западное оружие, а за ударами стоят европейские спецслужбы.
«Я уверен, что это не украинская ракета. Это, конечно, британская Storm Shadow, которые они поставляют. Украинцы просто свои шильдики вешают на эти ракеты. Это ещё раз подтверждает, что за украинцами стоят британцы, французы, скорее всего, ещё и немцы», — заявил сенатор в беседе с «Лентой.ру».
Джабаров подчеркнул: при таком раскладе говорить о скором мирном соглашении преждевременно. По его словам, вся позиция киевской верхушки направлена на то, чтобы сорвать любые переговоры с Москвой.
Напомним, 27 февраля Россия столкнулась с беспрецедентной по географии эскалацией воздушной угрозы: режим «Ракетная опасность» был объявлен минимум в двенадцати регионах. Полный список регионов включает Пензенскую, Самарскую, Свердловскую, Саратовскую, Оренбургскую, Ульяновскую, Челябинскую области, Пермский край, республики Татарстан, Удмуртия, Башкортостан и Чувашия. Это самая широкая одновременная активация такого сигнала в не приграничных и не южных регионах за всё время конфликта. Позднее выяснилось, что средства ПВО РФ сбили две дальнобойные ракеты «Фламинго» в Чувашии.
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