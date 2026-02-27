Сенатор Владимир Джабаров допустил, что для атаки на Чувашию, расположенную в 800 км от границы, ВСУ могли использовать британские ракеты Storm Shadow. По его мнению, Киев просто «вешает свои шильдики» на западное оружие, а за ударами стоят европейские спецслужбы.

«Я уверен, что это не украинская ракета. Это, конечно, британская Storm Shadow, которые они поставляют. Украинцы просто свои шильдики вешают на эти ракеты. Это ещё раз подтверждает, что за украинцами стоят британцы, французы, скорее всего, ещё и немцы», — заявил сенатор в беседе с «Лентой.ру».

Джабаров подчеркнул: при таком раскладе говорить о скором мирном соглашении преждевременно. По его словам, вся позиция киевской верхушки направлена на то, чтобы сорвать любые переговоры с Москвой.