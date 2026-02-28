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Опубликовано 28 февраля, 10:05

Не Зеленскому заключать мир с Россией, считают в Раде

Нардеп Гетманцев: На Украине нет легитимного человека, чтобы заключить мир

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

На Украине сегодня нет ни одного человека, который может заключить мир с Россией. Такое мнение в беседе с журналистами высказал глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев. По его словам, урегулирование конфликта является сложным вопросом, и решает его следует гражданам республики.

«В стране сегодня нет ни одного человека, который может взять на себя ответственность и имеет достаточную легитимность, чтобы заключить мир или отказаться от заключения мира», — сказал парламентарий.

Инициатором переноса переговоров в Абу-Даби является Россия
Инициатором переноса переговоров в Абу-Даби является Россия

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что переговоры по Украине должны подкрепляться перемирием на фронте. Он также заявил о готовности к контактам с Россией.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Матвей Константинов
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