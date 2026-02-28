Не Зеленскому заключать мир с Россией, считают в Раде
Нардеп Гетманцев: На Украине нет легитимного человека, чтобы заключить мир
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin
На Украине сегодня нет ни одного человека, который может заключить мир с Россией. Такое мнение в беседе с журналистами высказал глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев. По его словам, урегулирование конфликта является сложным вопросом, и решает его следует гражданам республики.
«В стране сегодня нет ни одного человека, который может взять на себя ответственность и имеет достаточную легитимность, чтобы заключить мир или отказаться от заключения мира», — сказал парламентарий.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что переговоры по Украине должны подкрепляться перемирием на фронте. Он также заявил о готовности к контактам с Россией.
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