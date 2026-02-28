Из праха в космос: Эксперт рассказал о самых необычных способах прощания в России

Похоронная отрасль в России вступает в новую эру, где традиционные ритуалы уступают место необычным способам прощания с усопшими. Об этом рассказал владелец ритуального агентства и эксперт в данной области Пётр Фёдоров в беседе с RTVI.

Одним из самых ярких трендов является создание искусственных алмазов из праха покойных. По словам Фёдорова, эта практика пока популярна в Москве, но в Санкт-Петербурге она ещё не получила широкого распространения.

Кроме того, все больше людей интересуются европейским подходом, при котором прах помещается в специальные урны вместе с семенами растений. Фёдоров отметил, что в Европе существуют кладбища, где урны с прахом сосредоточены на одной территории и окружаются прорастающими семенами.

«Также у нас есть такая услуга, когда на геодезических шарах поднимается прах с пиропатроном, достигает определенной высоты в стратосфере, взрывается, и прах развеивается, грубо говоря, практически в космосе», — добавил собеседник.

Он уточнил, что закон не запрещает развеивание праха, однако требует, чтобы урна была захоронена. Дальнейшая судьба праха не регулируется юридически, что открывает возможности для нестандартных решений. Тем не менее, есть ограничения по местам: развеивание невозможно в общественных парках или пляжах без разрешения владельца земли.

Ранее Life.ru сообщал, что в России наблюдается стагнация похоронного рынка, которую аналитики связывают с окончанием ковидного всплеска. По словам экспертов, раньше из-за пандемии коронавируса рынок рос высокими темпами, но сейчас смертность упала.