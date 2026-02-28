Бизнесвумен из Петербурга спаслась от тюрьмы за 400 миллионов

Руководительница петербургской компании по производству электрооборудования заплатила в бюджет более 400 миллионов рублей, чтобы избежать уголовной ответственности за уклонение от налогов. Об этом сообщает Телеканал «Санкт-Петербург».

По версии следствия, женщина создала схему фиктивного документооборота с 14 фирмами, с которыми на самом деле не вела никакой деятельности. В отчётности отражались ложные сведения о сотрудничестве, что позволило скрыть крупную сумму налогов.

В ходе расследования следователи добились погашения задолженности. Фигурантка полностью выплатила налоги, пени и штрафы — общая сумма превысила 400 миллионов рублей. Уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере» прекращено, так как ущерб бюджету возмещён полностью.

