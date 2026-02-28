Владимир Путин
28 февраля, 10:13

ВС РФ при освобождении Нескучного противостояли нацистам из бригады «Хартия»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Российские штурмовики, освободившее Нескучное под Харьковом, противостояли мотивированным нацистам из 13-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины «Хартия». Об этом рассказали в силовых структурах РФ. Населённый пункт взяли бойцы 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса группировки войск «Север».

«Штурмовые подразделения <...> сломили упорное сопротивление националистов... Характерно, что буквально накануне враг пытался усилить своё присутствие на данном участке фронта за счёт наиболее мотивированных националистов из нацгвардии», — сказал источник.

В результате комплексного огневого поражения нацистов уничтожили. По словам собеседника ТАСС, Нескучное уже переживало бои в годы Великой Отечественной — в 1942-м и в августе 1943-м, когда немцев окончательно выбыли из села.

Российские военные освободили Краснознаменку в Днепропетровской области
Российские военные освободили Краснознаменку в Днепропетровской области

Напомним, 28 февраля Минобороны отчиталось об освобождении населённого пункта Нескучное Харьковской области. Также штурмовики взяли Горькое Запорожской области.

Матвей Константинов
