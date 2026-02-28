Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

28 февраля, 10:10

Ловушка для «Хаймарса»: Российские военные разоряют ВСУ, заставляя впустую тратить дорогие ракеты

ВСУ на Сумском направлении лупят дорогостоящими HIMARS по ложным целям

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

На Сумском направлении украинские подразделения наносят удары по ложным целям. Об этом РИА «Новости» сообщили в силовых структурах. По словам источника, бойцы устанавливают макеты и окопные свечи, имитирующие действующий пункт управления. Такие конструкции визуально выглядят как реальные объекты.

«ВСУ, в свою очередь, используют по ним дорогостоящие ракеты HIMARS», — рассказал собеседник агентства. В результате боеприпасы расходуются без достижения цели.

Источник добавил, что противник тратит снаряды впустую. Это снижает эффективность огневого воздействия на участке.

Ранее Life.ru писал, что российские войска за сутки нанесли поражение объектам энергетической инфраструктуры, задействованным в интересах военно-промышленного комплекса Украины. Все назначенные цели были поражены. Подробности о конкретных регионах нанесения ударов в министерстве не уточнили.

Все самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

Полина Никифорова
