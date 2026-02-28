Следы от работы ПВО исчертили небо над столицей Катара

В небе над центром столицы Катара видны следы от работы систем ПВО, соответствующие фото публикует SHOT. Тем временем в аэропорту Дохи отменены все рейсы, воздушное пространство государства закрыто.

Следы от работы ПВО в небе над Дохой. Коллаж © SHOT

Также на телефоны всех, кто находится в Катаре, приходят экстренные оповещения с просьбой не выходить на улицу без необходимости.

Табло аэропорта в Дохе. Фото © SHOT

Напомним, Иран нанёс удар по военной базе Аль-Удейд в Катаре, где дислоцирована армия США. Средства ПВО уничтожили три ракеты, остальные достигли цели. Власти Катара и ОАЭ закрыли воздушное пространство. Также сообщалось о взрывах в Дохе.