Центр Киева остаётся целым благодаря порядочности и расчёту президента РФ Владимира Путина. Такое мнение в интервью ТАСС высказал экс-премьер России Сергей Степашин.

«По-хорошему удивлён тем, что Владимир Путин не делает резких движений. Можно было бы и по Киеву лупануть, и по Банковой лупануть. Многие говорят: «Давайте, давайте, давайте». Он держит, держит, держит», — заявил Степашин.

Собеседник агентства считает, что у такой линии поведения есть несколько причин. Среди них он назвал воспитание и порядочность русского народа.

Ранее Life.ru писал, что российские войска за сутки нанесли поражение объектам энергетической инфраструктуры, задействованным в интересах военно-промышленного комплекса Украины. Все назначенные цели были поражены. Подробности о конкретных регионах нанесения ударов в министерстве не уточнили.