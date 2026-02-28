Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 февраля, 10:26
3316

Степашин объяснил, почему центр Киева не подвергается ударам

Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Центр Киева остаётся целым благодаря порядочности и расчёту президента РФ Владимира Путина. Такое мнение в интервью ТАСС высказал экс-премьер России Сергей Степашин.

«По-хорошему удивлён тем, что Владимир Путин не делает резких движений. Можно было бы и по Киеву лупануть, и по Банковой лупануть. Многие говорят: «Давайте, давайте, давайте». Он держит, держит, держит», — заявил Степашин.

Собеседник агентства считает, что у такой линии поведения есть несколько причин. Среди них он назвал воспитание и порядочность русского народа.

Ловушка для «Хаймарса»: Российские военные разоряют ВСУ, заставляя впустую тратить дорогие ракеты
Ловушка для «Хаймарса»: Российские военные разоряют ВСУ, заставляя впустую тратить дорогие ракеты

Ранее Life.ru писал, что российские войска за сутки нанесли поражение объектам энергетической инфраструктуры, задействованным в интересах военно-промышленного комплекса Украины. Все назначенные цели были поражены. Подробности о конкретных регионах нанесения ударов в министерстве не уточнили.

Все самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar