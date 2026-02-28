Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

28 февраля, 10:20

«Не верю!»: Мерц спародировал реакцию Трампа на успехи Германии в миграции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / penofoto

Фридрих Мерц спародировал американского президента Дональда Трампа во время выступления на съезде Христианско-демократического союза (ХДС) в Гессене. Канцлер Германии вспомнил, как во время телефонного разговора рассказал лидеру Штатов об успехах властей ФРГ в сфере миграции — количество прошений об убежище упало на 60%. И его собеседник не поверил услышанному.

Фридрих Мерц пародирует Дональда Трампа. Видео © X / Siegfri41835106

«Что вы сказали? Я не верю!», — изобразил Мерц президента США. Это вызвало бурную реакцию зала.

Spiegel: Мерц в Китае говорил о сотрудничестве и забыл о своей критике Пекина
Ранее Фридрих Мерц назвал обязательное условие для переговоров с Россией. По мнению канцлера ФРГ, мирный процесс должен подкрепляться перемирием на земле.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

