«Не верю!»: Мерц спародировал реакцию Трампа на успехи Германии в миграции

Фридрих Мерц спародировал американского президента Дональда Трампа во время выступления на съезде Христианско-демократического союза (ХДС) в Гессене. Канцлер Германии вспомнил, как во время телефонного разговора рассказал лидеру Штатов об успехах властей ФРГ в сфере миграции — количество прошений об убежище упало на 60%. И его собеседник не поверил услышанному.