«Не верю!»: Мерц спародировал реакцию Трампа на успехи Германии в миграции
Мерц спародировал Трампа и сорвал овации на съезде ХДС
Фридрих Мерц спародировал американского президента Дональда Трампа во время выступления на съезде Христианско-демократического союза (ХДС) в Гессене. Канцлер Германии вспомнил, как во время телефонного разговора рассказал лидеру Штатов об успехах властей ФРГ в сфере миграции — количество прошений об убежище упало на 60%. И его собеседник не поверил услышанному.
Фридрих Мерц пародирует Дональда Трампа. Видео © X / Siegfri41835106
«Что вы сказали? Я не верю!», — изобразил Мерц президента США. Это вызвало бурную реакцию зала.
Ранее Фридрих Мерц назвал обязательное условие для переговоров с Россией. По мнению канцлера ФРГ, мирный процесс должен подкрепляться перемирием на земле.
