В Абу-Даби один человек погиб после иранского ракетного удара

В столице ОАЭ Абу-Даби в результате удара со стороны Ирана погиб мирный житель. Предварительно, в жилой дом попал обломок иранской ракеты, мужчина получил смертельные ранения. Об этом сообщило агентство Reuters.

Фрагмент ракеты рухнул на дом местного жителя во время работы системы противовоздушной обороны. От полученных травм мужчина скончался на месте. Официальные службы Объединённых Арабских Эмиратов уточняют обстоятельства произошедшего. Очевидцы также публикуют кадры из столицы страны, на которых видны следы в небе от перехвата воздушных целей.

Ранее сообщалось, что в Абу-Даби были зафиксированы взрывы, после чего власти Объединённые Арабские Эмираты приняли решение закрыть воздушное пространство страны. Отмечалось, что удары по военной инфраструктуре в Бахрейне и Катаре продолжаются. В социальных сетях распространялись видеозаписи с моментами взрывов, в том числе с территории Бахрейна.