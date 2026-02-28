WP: США задействовали пять видов войск в операции против Ирана

Американские военные провели сложную многоплановую операцию против Ирана с привлечением всех родов войск. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на информированный источник.

По данным издания, в атаке были задействованы Космические силы США, военно-воздушные силы, военно-морской флот, Корпус морской пехоты и сухопутные войска.

«Как и прошлые масштабные операции в Иране и Венесуэле, атака США является сложной и многоплановой, предусматривает применение Космических сил США, морских пехотинцев, Армии, ВМС и ВВС», — приводит WP слова своего собеседника.

Ожидается, что позднее в субботу президент США Дональд Трамп и глава Пентагона Пит Хегсет выступят с официальными заявлениями и представят подробности относительно ударов по иранской территории.

Ранее стало известно, что армия Ирана запустила баллистические ракеты по авиабазе принца Султана в Саудовской Аравии. Ситуация накалилась 28 февраля после старта совместной американо-израильской операции против Ирана. Ответ Тегерана не заставил себя ждать: последовали ракетные обстрелы израильской территории и позиций западной коалиции в государствах Персидского залива. Под удар попали объекты в Катаре, Кувейте и Бахрейне. В столице Катара, Дохе, местные жители также сообщали о звуках разрывов.