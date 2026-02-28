Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 февраля, 10:44

WP: США задействовали пять видов войск в операции против Ирана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / bekirevren

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / bekirevren

Американские военные провели сложную многоплановую операцию против Ирана с привлечением всех родов войск. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на информированный источник.

По данным издания, в атаке были задействованы Космические силы США, военно-воздушные силы, военно-морской флот, Корпус морской пехоты и сухопутные войска.

«Как и прошлые масштабные операции в Иране и Венесуэле, атака США является сложной и многоплановой, предусматривает применение Космических сил США, морских пехотинцев, Армии, ВМС и ВВС», — приводит WP слова своего собеседника.

Ожидается, что позднее в субботу президент США Дональд Трамп и глава Пентагона Пит Хегсет выступят с официальными заявлениями и представят подробности относительно ударов по иранской территории.

Израиль уничтожил резиденцию экс-президента Ирана Ахмадинежада
Израиль уничтожил резиденцию экс-президента Ирана Ахмадинежада

Ранее стало известно, что армия Ирана запустила баллистические ракеты по авиабазе принца Султана в Саудовской Аравии. Ситуация накалилась 28 февраля после старта совместной американо-израильской операции против Ирана. Ответ Тегерана не заставил себя ждать: последовали ракетные обстрелы израильской территории и позиций западной коалиции в государствах Персидского залива. Под удар попали объекты в Катаре, Кувейте и Бахрейне. В столице Катара, Дохе, местные жители также сообщали о звуках разрывов.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • США
  • Иран
  • Израиль
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Дональд Трамп
  • Пит Хегсет
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar