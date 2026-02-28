Владимир Путин
28 февраля, 10:45

Сервис FlightRadar24 перестал работать из-за конфликта Ирана и Израиля

Обложка © flightradar24.com

Популярный сервис слежения за авиаперелётами FlightRadar24 оказался недоступен на фоне военного обострения между Ираном и Израилем. Пользователи по всему миру столкнулись с перебоями в работе платформы, которая в режиме реального времени показывает положение воздушных судов.

На момент публикации сайт и мобильное приложение FlightRadar24 не открываются либо отображают некорректную информацию. Сбой произошёл на фоне резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке, из-за чего воздушное пространство в регионе частично закрывается, а авиакомпании меняют маршруты или отменяют рейсы. Официальных комментариев от представителей сервиса о причинах неполадок пока не поступало.

АТОР: Около 50 тысяч находятся в ОАЭ, которые атакует Иран

Ранее сообщалось, что военные объекты США в шести странах Ближнего Востока подверглись ударам со стороны Ирана. Указывалось, что речь идёт о базах в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, Объединённых Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии. Также были поражены цели на территории Израиль.

