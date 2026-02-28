Совбез Ирана призвал жителей покинуть Тегеран
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Borna_Mirahmadian
Совет национальной безопасности Ирана обратился к жителям Тегерана. Гражданам рекомендовали временно покинуть столицу. Власти призвали сохранять спокойствие и принимать решения с учётом личной безопасности.
В заявлении говорится, что в связи с текущей ситуацией людям «следует, по возможности и сохраняя спокойствие, отправиться в другие районы и города, если у вас есть такая возможность».
Утром 28 февраля 2026 года США и Израиль атаковали Тегеран и ряд объектов в провинциях Исфахан, Кум и Керманшах. Иран объявил о закрытии своего воздушного пространства и пообещал дать ответ, а Израиль привёл силы в повышенную готовность. Посольство РФ призвало россиян покинуть еврейское государство на фоне ударов Ирана.
