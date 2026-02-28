В Тель-Авиве прогремели взрывы на фоне четвёртой за день воздушной тревоги

В районе Тель-Авива вечером в субботу снова были слышны звуки взрывов. Как передаёт РИА «Новости», они прогремели после того, как в городе в четвёртый раз за сутки сработала воздушная тревога, активированная из-за ракетных обстрелов со стороны Ирана.

По предварительным данным, взрывы связаны с работой израильской системы противовоздушной обороны (ПВО), отражающей атаку. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально подтвердила, что зафиксировала новые пуски ракет с территории Ирана.

Населению предписано оставаться в защищённых помещениях. Информации о падениях ракет или пострадавших в Тель-Авиве на данный момент не поступало. Сирены воздушной тревоги звучат в городе уже в четвёртый раз, что свидетельствует о продолжающихся масштабных обстрелах.

Ранее на фоне ответных ударов Ирана в Израиле отменили все спортивные и культурные мероприятия. Власти сообщили, что меры предосторожности будут действовать до «особого решения».

Напомним, утром 28 февраля Израиль при поддержке США атаковал Иран. В ответ Тегеран нанёс удары по еврейскому государству и американским базам в соседних странах. Обмен ударами продолжается.