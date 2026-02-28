Три человека погибли при падении обломков иранской ракеты в Сирии

Минимум три человека погибли при падении обломков сбитой иранской ракеты на жилой дом в сирийском городе Эс-Сувейда. По данным телеканала Sham TV, её перехватили военно-воздушные силы Израиля. На видео — последствия взрыва.

Последствия падения обломков иранской ракеты в Сирии. Видео © X / wolveri07681751, cryptonews2008

Здание обрушилось, на месте работают спасатели. Утверждается, что на данный момент в небе над Сирией находится минимум 20 израильских самолётов, сбивающих иранские ракеты.

Ранее стало известно об ударе Израиля и США по начальной школе для девочек в Иране. Здание полностью разрушено, под завалами могут оставаться десятки учеников. По последним данным, погибло 40 детей.