Регион
28 февраля, 12:33

Три человека погибли при падении обломков иранской ракеты в Сирии

Обложка © X / wolveri07681751, cryptonews2008

Минимум три человека погибли при падении обломков сбитой иранской ракеты на жилой дом в сирийском городе Эс-Сувейда. По данным телеканала Sham TV, её перехватили военно-воздушные силы Израиля. На видео — последствия взрыва.

Последствия падения обломков иранской ракеты в Сирии. Видео © X / wolveri07681751, cryptonews2008

Здание обрушилось, на месте работают спасатели. Утверждается, что на данный момент в небе над Сирией находится минимум 20 израильских самолётов, сбивающих иранские ракеты.

Спутниковые снимки показали повреждения резиденции аятоллы Хаменеи
Спутниковые снимки показали повреждения резиденции аятоллы Хаменеи

Ранее стало известно об ударе Израиля и США по начальной школе для девочек в Иране. Здание полностью разрушено, под завалами могут оставаться десятки учеников. По последним данным, погибло 40 детей.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Матвей Константинов
