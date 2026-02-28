Bloomberg: Переговоры прекратятся, если Киев откажется выводить войска из Донбасса

Россия может выйти из переговорного процесса по урегулированию конфликта, если Украина откажется выводить свои войска с территории Донбасса. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, Кремль не видит перспектив для дальнейших консультаций, пока не будет выполнено вышеупомянутое требование. Ожидается, что определяющим станет уже следующий раунд переговоров, который должен состояться в начале марта. Если, как полагают инсайдеры, Владимир Зеленский проигнорирует этот сигнал и не пойдёт на уступки, переговорный процесс может быть полностью заморожен.

В то же время, по данным агентства, в случае выполнения этого условия сценарий может измениться на противоположный. Источники не исключают, что при отводе ВСУ Москва возможно будет готова поставить подпись под проектом меморандума, закрепляющего мирные договорённости. После этого, как пишет Bloomberg, организаторы могут собрать саммит с участием лидеров России, США и Украины, чтобы официально запустить процедуру взаимного отвода сил с линии соприкосновения.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский назвал вопрос территорий главной темой предстоящего раунда переговоров между Россией и Украиной. По его словам, США выдвинули идею создания свободной экономической зоны в Донбассе в качестве буфера, однако к этой инициативе скептически относятся как Киев, так и Москва.