Министр иностранных дел Сергей Лавров в разговоре с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи осудил вооружённое нападение США и Израиль на Иран. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

«Сергей Лавров осудил ничем не спровоцированное вооружённое нападение США и Израиля на Иран в нарушение принципов международного права при полном игнорировании последствий для региональной и глобальной безопасности», — отметили в МИД РФ.

Лавров подчеркнул необходимость немедленного прекращения атак против Исламской Республики Иран и возвращения ситуации к политико-дипломатическому урегулированию. В министерстве добавили, что удары нарушают международные нормы и могут иметь серьёзные последствия для стабильности региона.

Ранее в МИД России заявляли, что сегодняшняя воздушная атака США и Израиль на Иран не была внезапной. Ей предшествовала масштабная подготовка, включая переброску войск и пропагандистскую кампанию. На Смоленской площади происшествие охарактеризовали как спланированную агрессию против суверенного государства.