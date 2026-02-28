В странах Персидского залива и Ближнего Востока отменены свыше 260 авиарейсов

После ударов США и Израиля по Ирану в регионе зафиксированы массовые отмены авиарейсов — только к 15:00 субботы отменено около 267 перелётов. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров (АТОР).

«В субботу было отменено 232 рейса, всего к 15:00 субботы — около 267, и ожидается дальнейший рост числа отмен», — говорится в сообщении.

Наибольшее количество отмен пришлось на ОАЭ (94), Израиль (40), Катар (34), Саудовскую Аравию (28), Иорданию (14) и Бахрейн (9). В субботу и воскресенье в регионе было запланировано 6 898 прилётов. К 15:00 субботы ожидалось 3 422 рейса, включая 1 277 в Саудовскую Аравию, 1 067 в ОАЭ, 335 в Катар и 307 в Иран. Многие авиакомпании региона и Азии приостановили полёты, включая Emirates, flydubai, Qatar Airways, Air India, Air India Express и Pakistan International Airlines.

Ранее сообщалось, что несмотря на ракетные удары Ирана по Абу-Даби, российские туристы продолжают отдых в Объединённых Арабских Эмиратах. Отмечалось, что часть россиян оказалась на пляже во время первых ударов и была направлена в гостиницу для безопасности. Один человек погиб в результате обстрела.